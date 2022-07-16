Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, обратил внимание на то, что в последнее время украинцы начали больше спорить из-за мовного вопроса. Потому шеф решил высказать по-этому поводу собственное мнение.

«Не важно, на каком языке сейчас говорит тот, кто защищает нашу землю. Не важно на каком языке вы напишете отметку куда отправляете средства на помощь армии. Сейчас важно то, что мы делаем для победы», - считает Эктор Хименес-Браво.

При этом он признает, что язык – это важная часть национальной идентификации. Потому важно разговаривать на языке своей страны, а не чужой.

«Если тебе скажут «Hola» – ты поймешь, что напротив стоит испанец, «Ciao» – итальянец, а «Guten Tag» – немец. Но если ты скажешь «Добрый день» – далеко не все поймут, что перед ними украинец. Нам нужно сделать так, чтобы в каждом уголке мира нас знали не только по трагедиям, но и по благозвучному языку и богатой культуре», – пояснил Эктор Хименес-Браво.

Поэтому он сделал вывод, что переходить на украинский – безусловно важно. Но бросаться на тех украинцев, кто говорит по-русски – не допустимо. Ведь у нас один враг и мы должны быть едиными.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.