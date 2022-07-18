Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". Звезду продюсирует продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой. И в новом посте Инстаграм продюсерка показала, в каком виде Надя ходит по студии.
На фото Дорофеева была в одной белой рубаке, впечатляя ножками. Но акцент на фото был сделан на микрофоне.
"Работая в креативной индустрии и создавая вместе с командой самые популярные музыкальные проекты в Украине, я мечтала попасть за кулисы европейского шоубизнеса, почувствовать и перенять опыт коллег. Я хотела понять, как строятся процессы масштабирования лейблов с точки зрения бизнеса – конечно, не в таких условиях как сейчас, и не так кардинально, но… Здесь однозначно есть, на что посмотреть, что взять и переосмыслить на будущее", написала Горовая под фото.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Карма прилетела": дома у не вернувшегося из Украины оккупанта заметили любопытную деталь
Никитюк изумила кадрами из храма, где провела все выходные: "Всей семьей молились за нашу Украину"
"Есть риск": в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко
Оплеуха украинскому народу: в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей
Напомним, Приемная дочь Потапа поделилась трогательным фото с родным отцом
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа в странной позе похвасталась точеной фигуркой рядом с дочкой на тренировке: фото
Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая удивила трепетным посланием о любви