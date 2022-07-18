Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". Звезду продюсирует продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой. И в новом посте Инстаграм продюсерка показала, в каком виде Надя ходит по студии.

На фото Дорофеева была в одной белой рубаке, впечатляя ножками. Но акцент на фото был сделан на микрофоне.

"Работая в креативной индустрии и создавая вместе с командой самые популярные музыкальные проекты в Украине, я мечтала попасть за кулисы европейского шоубизнеса, почувствовать и перенять опыт коллег. Я хотела понять, как строятся процессы масштабирования лейблов с точки зрения бизнеса – конечно, не в таких условиях как сейчас, и не так кардинально, но… Здесь однозначно есть, на что посмотреть, что взять и переосмыслить на будущее", написала Горовая под фото.

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