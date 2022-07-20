Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад заявила о разводе с Владимиром Дантесом и уже нашла новую любовь, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото, на котором предстала во всей естественной красоте.

На новой фотографии Надя запечатлена, стоя у зеркала в уютной комнате. Перед камерой она появилась в необычной черной футболке с оригинальным изображением украинского паспорта. Руки певица запустила в волосы, откинув их назад, а на ее лице нет ни грамма косметики. На этом снимке Надя смотрит прямо в камеру и выглядит очень естественно.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Чтение для меня – не только один из любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки. Какая книга вам в последнее время помогла/поддержала/зарядила? Поделитесь в комментариях. А совсем скоро я поделюсь с вами своими книжными рекомендациями в новом особом проекте".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, отвечая на ее вопрос и засыпая комплиментами: "Красотка", "Где такую футболку можно найти", "Такая красивая без макияжа", "Такая красивая", "Очень естественная".

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