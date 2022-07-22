Телеведущая отметила, что "Ранок з Україною" стал для нее вторым домом и ей казалось, что с этой работой она встретит свою старость.

Как сообщает Politeka.net, Нацсовет по ТВ и радиовещанию аннулировала лицензии национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол ½/3, Индиго tv, ДОНБАС.

Неизменная ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на это в своем Инстаграмме.

Телеведущая отметила, что "Ранок з Україною" стал для нее вторым домом и ей казалось, что с этой работой она встретит свою старость. Ей казалось, что у нее есть шанс стать привычкой для украинцев, они будут просыпаться с ней по утрам и встречать каждый новый день вместе. Но вышло все неожиданно не тек, как казалось.

"Мне так много всего казалось… Столько планов… И никогда не казалось, что такая огромная махина под названием "Канал Украина" сможет остановиться в один день, даже в мгновение ока. Канала Украины больше нет... Проклятая война отнимает у нас будущее. Отнимает мечты. Отнимает планы", - прокомментировала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик добавила, что пока не знает, что будет делать дальше. Хотя и предположила, что возможно переберется на YouTube.

"Что дальше? Может YouTube. Пока не знаю, но сидеть, сложа руки, точно не буду. Вы же меня знаете. Сейчас самое главное, чтобы мы жили! Люблю всем сердцем! Обнимаю каждого", - написала она.

Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.

Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.

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