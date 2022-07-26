Лилия Ребрик не унывает и призывает пользователей сети тоже ни в коем случае не опускать руки.

Как сообщает Politeka.net, актриса и ведущая Лилия Ребрик потеряла работу из-за закрытия канала "Украина", на котором она многие годы вела программу "Ранок з Україною". Но она не унывает и призывает пользователей сети тоже ни в коем случае не опускать руки.

Телеведущая отметила, что когда тяжело на душе стоит дать себе время это все пережить и переосмыслить.

"По другому и быть не может. Дайте себе время все это почувствовать и переосмыслить. Цветы, которые я посадила; пение птиц и солнце - все это возвращает меня к жизни", - призналась Лилия Ребрик.

Кроме того, она искренне верит в победу и защитников Украины, которые боронят нашу Родину от россиян.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ.

Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.

Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.

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