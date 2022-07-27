На официальной странице ОЭ в Instagram сообщили о долгожданной премьере.

"Это больше, чем просто новые песня и видео. Это наше настоящее, наша жизнь и наша вера", — поделились участники группы.

Песня была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом Океана Эльзы в апреле 2022 года, но планы сорвались из-за полномасштабного вторжения россии.

Клип снимали несколько недель назад, в частности, в него вошли документальные кадры с Донбасса. В основе видео идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно происходят события в двух измерениях - жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за Свободу и Независимость Украины.

"А самое главное, сегодня - это не два параллельных мира, а наша ОБЩАЯ, ОДНА НА ВСЕХ реальность. Когда на расстоянии руки - война, на расстоянии руки - тыл. Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же - ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны", - рассказывают артисты.

"Боже! Какая же она красивая!", "Чрезвычайно сильно", "Одна из лучших песен! Браво!", "В самое сердце сегодняшнего утра… мама, это не сон😭", — оценили украинцы новое творение Океана Эльзы в комментариях.

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