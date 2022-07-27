Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник принял участие в благотворительном матче в поддержку вооруженных сил Украины, который состоялся в пригороде Ужгорода.
Ведущий был не один, а со своей семьей, потому они с супругой Кристиной решили побыть в городе еще немного. Во время прогулки по улочкам города они встретили знаменитых украинских певцов.
Так, на фото, которое опубликовал ведущий можно увидеть Григория и Кристину Решетників в компании Артема Пивоварова и Alekseev.
"Украина – самая талантливая нация мира!", - подписал фото Григорий Решетник.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Враг отошел: ВСУ ожесточенно отбивают один штурм за другим, где бои идут прямо сейчас
"А мы думали, это город": буряты "заблудились" в украинском селе, воин ВСУ рассказал подробности
"Все идет по плану": крыша российского отеля обрушилась на глазах у туриста, видео
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
Телеведущий, его супруга и старший сын Дмитрий выбрали повседневные наряды в стиле кежуал. Григорий выбрал белую рубашку и кроссовки в тон, а также черные джинсы. Кристина позировала в кораловой футболке-поло и белых штанах. Сын пары выбрал красную футболку с принтом и синие шорты.
Самым ярким среди них был Артем Пивоваров, который надел черную майку, серые штаны в заметный принт и желтые кеды. Что касается наряда Alekseev, то он предпочел светлые оттенки: голубые джинсы и белой футболке с рубашкей.
Пользователи сети оставили для них парочку комплиментов: "О Боже какое комбо талантливых людей", "Какие класные", "Гриша, красавчик...", "Вы прекрасны, я верю , что добро сильнее зла и свет всегда побеждает тьму".
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.