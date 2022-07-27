Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник принял участие в благотворительном матче в поддержку вооруженных сил Украины, который состоялся в пригороде Ужгорода.

Ведущий был не один, а со своей семьей, потому они с супругой Кристиной решили побыть в городе еще немного. Во время прогулки по улочкам города они встретили знаменитых украинских певцов.

Так, на фото, которое опубликовал ведущий можно увидеть Григория и Кристину Решетників в компании Артема Пивоварова и Alekseev.

"Украина – самая талантливая нация мира!", - подписал фото Григорий Решетник.

Телеведущий, его супруга и старший сын Дмитрий выбрали повседневные наряды в стиле кежуал. Григорий выбрал белую рубашку и кроссовки в тон, а также черные джинсы. Кристина позировала в кораловой футболке-поло и белых штанах. Сын пары выбрал красную футболку с принтом и синие шорты.

Самым ярким среди них был Артем Пивоваров, который надел черную майку, серые штаны в заметный принт и желтые кеды. Что касается наряда Alekseev, то он предпочел светлые оттенки: голубые джинсы и белой футболке с рубашкей.

Пользователи сети оставили для них парочку комплиментов: "О Боже какое комбо талантливых людей", "Какие класные", "Гриша, красавчик...", "Вы прекрасны, я верю , что добро сильнее зла и свет всегда побеждает тьму".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.