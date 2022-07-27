Как сообщает Politeka.net, актриса и ведущая Лилия Ребрик активно рассказывает в социальных сетях, как теперь живет и чем будет заниматься. При этом артистка также честна с поклонниками и нередко отвечает на интересующие их вопросы.
Как известно, скоро в Украине начнется обучение, поэтому родителям предстоит решить, будут ли учиться их дети очно или же перейдут на заочное обучение дома. В зависимости от военной ситуации, в каждом городе школы сами выберут форму обучения.
Телеведущая также решила ответить на вопрос поклонников о будущем своих детей. Знаменитость призналась, что выступает за обучение онлайн, но еще есть целый месяц на то, чтобы точно все решить.
"Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь", - поделилась она в "Сторозе".
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Напомним, у Лилии и супруга двое дочерей: 9-летняя Диана и 4-летняя Полина.
Мы также писали, Лилия Ребрик потеряла работу — "Ранку з Україною" больше не будет, ведь Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Рината Ахметова. При этом актриса не унывает, а продолжает активничать.
Телеведущая отметила, что когда тяжело на душе стоит дать себе время это все пережить и переосмыслить.
Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.
Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.
Также Politeka писала, что Ребрик показала красавца-мужа и дочерей, трепетное фото.