Лілія Ребрик не сумує і закликає користувачів мережі теж у жодному разі не опускати руки.

Як повідомляє Politeka.net, актриса та ведуча Лілія Ребрик втратила роботу через закриття каналу "Україна", на якому вона багато років вела програму "Ранок з Україною". Але вона не сумує і закликає користувачів мережі теж у жодному разі не опускати руки.

Телеведуча зазначила, що коли важко на душі варто дати собі час, це все пережити і переосмислити.

"Інакше і бути не може. Дайте собі час все це відчути і переосмислити. Квіти, які я посадила; спів птахів і сонце - все це повертає мене до життя", - зізналася Лілія Ребрик.

Крім того, вона щиро вірить у перемогу і захисників України, які боронять нашу Батьківщину від росіян.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик народилася 1981 року у Чернівцях. 2001-го закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Того ж року вона стала артисткою Київського академічного молодого театру. Кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши ведучою прогнозу погоди на СТБ.

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