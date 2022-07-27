Ведуча висловилася про плани на майбутнє своїх дітей.

Як повідомляє Politeka.net , актриса та ведуча Лілія Ребрик активно розповідає у соціальних мережах, як тепер живе і чим займатиметься. При цьому артистка також чесна з шанувальниками і нерідко відповідає на питання, що їх цікавлять.

Як відомо, незабаром в Україні розпочнеться навчання, тому батькам доведеться вирішити, чи навчатимуться їхні діти очно, чи перейдуть на заочне навчання вдома. Залежно від військової ситуації у кожному місті школи самі оберуть форму навчання.

Телеведуча також вирішила відповісти на запитання шанувальників щодо майбутнього своїх дітей. Знаменитість зізналася, що виступає за навчання онлайн, але є цілий місяць на те, щоб точно все вирішити.

"Даю собі цей час. Поки що, звичайно, боюся", - поділилася вона у "Сторозі".

Нагадаємо, у Лілії та чоловіка двоє дочок: 9-річна Діана та 4-річна Поліна.

Ми також писали, що Лілія Ребрик втратила роботу — "Ранку з Україною" більше не буде, адже Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ріната Ахметова. При цьому актриса не сумує, а продовжує активувати.

Телеведуча зазначила, що коли важко на душі варто дати собі час, це все пережити і переосмислити.

Нагадаємо, що Ребрик вразила досягненням дочки у гімнастиці.

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