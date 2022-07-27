Як повідомляє Politeka.net , актриса та ведуча Лілія Ребрик активно розповідає у соціальних мережах, як тепер живе і чим займатиметься. При цьому артистка також чесна з шанувальниками і нерідко відповідає на питання, що їх цікавлять.
Як відомо, незабаром в Україні розпочнеться навчання, тому батькам доведеться вирішити, чи навчатимуться їхні діти очно, чи перейдуть на заочне навчання вдома. Залежно від військової ситуації у кожному місті школи самі оберуть форму навчання.
Телеведуча також вирішила відповісти на запитання шанувальників щодо майбутнього своїх дітей. Знаменитість зізналася, що виступає за навчання онлайн, але є цілий місяць на те, щоб точно все вирішити.
"Даю собі цей час. Поки що, звичайно, боюся", - поділилася вона у "Сторозі".
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Ворог відійшов: ЗСУ запекло відбивають один штурм за іншим, де бої йдуть прямо зараз
Українці рознесли Хіменес-Браво через фото із коханою: "Скільки платять цій моделі..."
"Сирійський сценарій": Братчук розкрив підступний план росіян на Одещині
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, у Лілії та чоловіка двоє дочок: 9-річна Діана та 4-річна Поліна.
Ми також писали, що Лілія Ребрик втратила роботу — "Ранку з Україною" більше не буде, адже Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ріната Ахметова. При цьому актриса не сумує, а продовжує активувати.
Телеведуча зазначила, що коли важко на душі варто дати собі час, це все пережити і переосмислити.
Нагадаємо, що Ребрик вразила досягненням дочки у гімнастиці.
Як повідомляла Politeka, Ребрик передчувала війну, зірка чесно все розповіла.
Також Politeka писала, що Ребрик показала красеня-чоловіка та дочок, трепетне фото.