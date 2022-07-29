Как сообщает Politeka.net, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас находится во Львове. Туда он приехал в благотворительных целях. Гуляя по улицам города, он стал свидетелем похорон украинского защитника. Кулинар не смог сдержать эмоций и записал щемящее видеообращение в своем Инстграм-Сториз.

"Мы никогда не забудем, что эти орки сделали с нами. Мы никогда не забудем, что россияне сделали с украинскими семьями. Когда я вижу, что семья плакала, потому что они потеряли, потому что они разбиты горем. Мир не понимает, что это. Каждый день где-то в стране проходят похороны, ведь украинцев убивают. Это очень грусто, больно и несправедливо. Мир, пожалуйста, не закрывай глаза, помоги нашей стране", - заявил Эктор Хименес-Браво.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Эктор Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения россии. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У него есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.