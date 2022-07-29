Як повідомляє Politeka.net, днями перша леді Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Vogue. Поза, в якій перша леді зображена на фото, багато в кого викликала неоднозначну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська виглядає зовсім не жіночно.

Після цього у мережі виник цілий флешмоб під хештегом #sitlikeagirl, покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки у суспільстві. До нього приєдналася і ведуча Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик опублікувала знімок, який був нещодавно зроблений під час фотосесії з дочками Діаною та Поліною. На знімку телеведуча сіла у зручну для неї позу, трохи розставивши ноги убік і впершись ліктем на коліно. У підписі до знімку вона додала хештег #sitlikeagirl, підтримавши першу леді.

"Живіть гідно. Боріться. Вирощуйте в собі свою силу. Загартовуйте свою міць. Будьте стіною. Кам'яною. Деревом, що не гнеться. Птахом з розправленими крилами. Не засуджуйте. Не пліткуйте. Не плетіть інтриг. І... сидіть як зручно", - підписала кадр Лілія Ребрик.

У коментарях українці підтримали позицію телеведучої: "Підписуюсь під кожним словом", "Це тонко, молодець", "Жінка щомиті має право бути собою. Не питати дозволу на це", "Краще і не скажеш".

Нагадаємо, що Ребрик дала пораду, що робити, якщо важко на душі.

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