Как пишет Politeka.net, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда снялась в нескольких фильмах, множестве сериалах и играла роли во многих театральных представлениях. У знаменитости есть двое детей, последний из которых родился осенью 2020 года. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Анна решила поговорить с украинскими фанами.
"Задавайте вопросы?", - написала Саливанчук, приглашая к беседе фанатов.
"Были обнаженные сцены?", - спросил фанат у Анны.
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"Это - максимум", - написала в ответ Саливанчук.
Также к ответу Анна прикрепила фото, на котором была совсем без одежды. Звезда стояла у окна и прикрывалась занавеской, демонстрируя свои роскошные изгибы.
Стоит отметить, что Саливанчук как и другие звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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