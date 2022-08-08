Начало большой войны застало артистку в столице, и она решила не покидать Киев и не выезжать из Украины.

Авиаудар россиян вблизи Белой Церкви Киевской области застал украинскую певицу Наталью Могилевскую. Она едва не стала его жертвой. Об этом звезда рассказала в интервью в программе "Все будет хорошо".

Она рассказала, что ехала на авто и остановилась возле Белой Церкви, чтобы переложить вещи. Артистку могла ждать трагедия, если бы Наталья Могилевская отправилась в путь на несколько минут позже.

"Мы с моим любимым проезжали всю эту войну. Недалеко от Белой Церкви был случай – мы остановились переложить вещи из машины в машину. Через 3 или 5 минут туда уже прилетело", – рассказала певица.

Начало большой войны застало артистку в столице, и она решила не покидать Киев и не выезжать из Украины, так как приютила в своем доме родных и близких.

"Я живу на Осокорках. Мой район более спокойный. И поэтому ко мне приехали все мои друзья, родные, беременная сестричка на 8-м месяце, она оказалась в метро, она тоже с родней приехала ко мне. У меня был полон дом людей. И я уехать не могла. Я должна была искать все, в том числе и еду - потому что девять человек, а еды нет...", - вспоминает Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская показала, как выглядела именинница София Ротару в молодости.

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как приготовилась к выходным.

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась, как отгуляла день рождения.