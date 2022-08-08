Злата Огневич показала, как проходит процесс подготовки перед выходом из дома

Как пишет Politeka.net, певица Злата Огневич находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью своих сториз в Инстаграм. Звезда радует новыми фото и видео, рассказывая, что интересного происходит в ее жизни. В этот раз Злата решила показать, кому позволила "колдовать" над ее головой.

На фото Огневич запечатлена в белом халате, сидящей перед зеркалом. Пока над прической звезды трудится профессионал, Злата сидит с телефоном в руке.

«Мой день начался в 5 утра и закончился тоже приблизительно так», - рассказала она своим поклонникам.

Последние пять месяцев Злата Огневич регулярно ездит с концертами к военным, но не забывает и о героях в тылу.

В конце прошлого месяца певица выпустила новую песню "Світло", посвятившую работникам ГСЧС, которые ежедневно разбирают завалы и разминируют территории, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

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