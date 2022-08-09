Популярная исполнительница Тина Кароль продолжает обращать на себя внимание при помощи трендовых образов на концертах.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно занимается поддержкой граждан и устраивает благотворительные концерты заграницей. Артистка также изредка общается с фанатами в сети, устраивает онлайн-беседы и делится планами на будущее.

Стиль артистки часто оказывался в центре обсуждений, ведь Тина предпочитает довольно роскошные наряды с драгоценными аксессуарами. При этом в своих образах исполнительница всегда выбирает какой-то один акцент, чтобы фанаты оценили ее фигуру. В этот раз в цветочном наряде Кароль похвасталась образом с открытым декольте.

«Ох, Тина…; хочется на минутку туда, где нет войны; очень красивая Тина, как хорошо» - пишут в сети под кадрами.

Сейчас Кароль анонсировала тур по Америке и подметила, что у нее много планов на будущее. Редко артистка выставляет в Инстаграм фото с концертов и деловых встреч. Однако теперь звезда больше общается с поклонниками в сети.

Также фанаты вспомнили съемки Тины для одной из фотосессий в трендовом образе роковой леди. Нередко Кароль называют иконой стиля за ее любовь к классическим образам от известных дизайнеров.

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