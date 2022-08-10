Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль Наты, хотя теперь не любит, когда ее узнают по этой роли. У звезды есть жених - Александр Волошин, с которым она недавно въехала в новую просторную квартиру мечты с камином. А на днях Тринчер отметила 21-й день рождения, на который жених подарил романтическую фотосессию под водой, а также ужин на крыше. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Тринчер поделилась фото, где позировала в платье с разрезом. Звезда его немного задрала, демонстрируя роскошный загар.

"Найдите зайчика на фото. И просто посмотрите на мой соблазнительный загар", - написала Анна.

Стоит отметить, что Анна Тринчер, как и многие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, Тринчер в узком топе похвасталась роскошными букетами после дня рождения

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