Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич рассказывает в Инстаграм о своей жизни, впечатляет информацией о том, как готовит концерты и новые песни. Также не забывает исполнительница уделить время себе и раскрывает свои правила ухода за лицом.

«Я не каждый день хожу с мейком (ура), но сегодня все же сделаю легкий дневной мейкап. Тональный крем наношу только на т-зону, тонким слоем и растушевываю кисточкой. Хотите эффект свежей, отдохнувшей кожи?

Тут главное легкость. Жидкие румяна – лучшее, что я знаю. И хайлайтер тонким слоем на некоторые участки» - рассказывает Злата о своих правилах нанесения макияжа.

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко находится в близких отношениях со знаменитой певицей Златой Огневич. Более того, около двух недель назад они встретились в доме кулинара. Об этом рассказал повар в интервью для проекта "Як ти?".

Шеф-повар признался, что познакомился со Златой Огневич в прошлом году во время отпуска в Египте. Она тогда выступала на сцене и ее пение пробрало кулинара до глубины души.

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