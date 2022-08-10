Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, с какой девушкой мог бы выстроить отношения. Об этом рассказал повар в интервью телеведущему Григорию Решетнику для проекта "Як ти?".



Евгений Клопотенко также поделился, что поклонницы пишут ему постоянно. Именно этот безумный поток мешает ему найти "ту единственную".

"Мне пишут девушки и зовут на свидание, но так нечестно. Они знают меня, и уже решили, что хотят быть со мной. А я их не знаю! Мне мешает популярность в общении. Надо, чтобы с тобой был человек, который будет выдерживать все это. Кто вообще сможет выдержать этот поток энергии? Мне нужна та, которая меня постоянно будет поддерживать. Но как ее найти? В потоке, когда ты каждый день видишь по 200 человек, это сложно", - признался победитель проекта "МастерШеф".

По словам Евгения Клопотенко, ему нужна "современная девушка, готовая родить ребенка".

"Она должна понимать, что я не буду много времени дома, я буду много работать для Украины, других людей. Таким я уже сформирован", – заявил Клопотенко.

Напомним, что Клопотенко призвал украинцев присоединиться к важному флешмобу ради ВСУ.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал украинцам необычный совет по поеданию арбуза.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко удивил внезапным луком на прогулке.