Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная исполнительница, имеющая звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Она активно занимается благотворительностью для помощи пострадавшим украинцам, устраивает специальные концерты и начала общаться с фанатами в социальных сетях.
Не так давно Кароль заявила, что украинская музыка захватывает сердца и заставляет прочувствовать все, поэтому она готова поддержать интересные идеи.
Кароль начала за продвижение музыкальной карьеры хореографа «Танцев со звездами» Димы Жука в рамках проекта «Молодая кровь», что привлекло еще больше внимания к исполнительнице.
«Тину хочется слушать и слушать. Какая она милая и умная. Гордимся тебе Тина и ждем новых песен и дуэтов; очень нежно и проникновенно! Касается каждой души! А Тина просто неотразима!; Она такая умная и мудрая, несмотря на ее красоту! Как она хорошо говорит! А как она держится» - пишут в сети.
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Мы также писали, стиль артистки часто оказывался в центре обсуждений, ведь Тина предпочитает довольно роскошные наряды с драгоценными аксессуарами.
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