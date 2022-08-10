Популярная артистка Надя Дорофеева впервые за несколько месяцев вернулась в Киев и сразу же привлекла к себе внимание.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева несколько месяцев не была дома и уже успела развестись с Владимиром Дантесом, с которым жила вместе более десяти лет. Артистка сразу закрутила роман с другом семьи и отказалась комментировать что-либо.

Сегодня же Надя эпично объявила о своем возвращении и кадры с ее прогулки в Киеве по любимым местам вызвали бурную реакцию в сети.

Не удержался от комментария и коллега исполнительницы - Позитив (Алексей Завгородний), который работал с Дорофеевой в группе десять лет. "Время и Стекло" распалось, однако артисты остаются хорошими друзьями и всегда поддерживают друг друга.

«Киев, это и есть дом» - пишет Надя. На это Позитив сразу ответил: «Приветствую, сударыня)».

Поклонники были довольны увиденным: «невероятная красота😍; Киев, наш любимый папа, а Украина, мама ❤️; Как хорошо😍; Этот стиль одежды 😍🔥; Самая лучшая!!; Киев такой же прекрасный, как ты ❤; очень красивое видео 😍; как мы рады, что ты вернулась в Киев, наш родной Киев 😍💔; Твой стиль 😍».

Утро артистка решила начать с похода в свое любимое кафе. Там певица полакомилась ароматным кофе. Кроме того, знаменитость успела сделать снимок и продемонстрировала эффектный весьма модный образ.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.