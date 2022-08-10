Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, снова отличилась в социальной сети Инстаграм.

В этот раз украинская исполнительница Даша Астафьева повеселила фанатов и представила интересный пост в Инстаграм. Даша в очередной раз назвала две пикантные вещи, которые могут правда спасти мир.

«Make Sex Not War! Для украинцев эти слова последние полгода приобретают особый смысл. Я всегда говорила, что с*кс и юмор спасут мир, а сегодня мы ежедневно доказываем это! Украина – это чудо. Украинцы тем более! Так что не теряйте времени!» - пишет Даша под новыми интригующими кадрами.

В сети сразу оценили:

«Даша, это хит!; Это наша Даша 😍; Я все думаю, а если ракета нас застанет, а мы здесь голые и в позе 😂; Достать «Вите» из плена! 😂; Класс🔥; Это бомба! 🔥Прекрасная 🔥❤️; Браво!👏; Шик. Иронически. Горячее. Смело. А главное: важно».

Ранее Даша не смогла пройти мимо новости о взрывах в Крыму, в особенности на вражеском аэродроме. Певица сразу высмеяла пропагандистов, которые поспешили оправдаться и заявили, будто ничего не произошло.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.