В этот раз украинская исполнительница Даша Астафьева повеселила фанатов и представила интересный пост в Инстаграм. Даша в очередной раз назвала две пикантные вещи, которые могут правда спасти мир.
«Make Sex Not War! Для украинцев эти слова последние полгода приобретают особый смысл. Я всегда говорила, что с*кс и юмор спасут мир, а сегодня мы ежедневно доказываем это! Украина – это чудо. Украинцы тем более! Так что не теряйте времени!» - пишет Даша под новыми интригующими кадрами.
В сети сразу оценили:
«Даша, это хит!; Это наша Даша 😍; Я все думаю, а если ракета нас застанет, а мы здесь голые и в позе 😂; Достать «Вите» из плена! 😂; Класс🔥; Это бомба! 🔥Прекрасная 🔥❤️; Браво!👏; Шик. Иронически. Горячее. Смело. А главное: важно».
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Ранее Даша не смогла пройти мимо новости о взрывах в Крыму, в особенности на вражеском аэродроме. Певица сразу высмеяла пропагандистов, которые поспешили оправдаться и заявили, будто ничего не произошло.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.