Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно путешествует заграницей, рассказывает о благотворительных концертах и уже открыла своей фонд помощи. Также исполнительница начала помогать молодым артистам в рамках новой инициативы.
Кароль рассказала в этот раз в интервью телеканалу, как начала продвижение музыкальной карьеры хореографа «Танцев со звездами» Димы Жука в рамках проекта «Молодая кровь». Певица заявила, что сейчас украинские песни хочется слушать, развивать и продвигать.
Поэтому она хочет помочь артистам выйти на сцену в новых образах:
Утины спросили, когда она разглядела талант Дмитрия, на что она сразу ответила: «Еще до войны он показывал мне свои тексты, эти песни. Они такие танцевальные. Я говорю: имеешь талант, развиваешься. И он делает все лучше, вы услышите эти песни уже скоро» - говорит Тина.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"За 8 лет такого зверства не видели": жители ОРДЛО массово жалуются на бесчинства российских оккупантов
"Жизнь нельзя откладывать": Каменских из-за границы рассказала, как успокаивает себя
Грозы и жара до +40 разделят Украину: синоптики предупредили об опасности, какой будет погода
Ольга Сумская показала, какой тест на украинца теперь на кассе супермаркета: фото
А недавно в Казахстане прошло масштабное шоу "Voice of Peace", которое было названо самым ярким музыкальным событием этого лета. Тина Кароль запомнилась многим не только благодаря выступлению, но и своему образу.
Напомним, Кароль в домашнем виде и без косметики изумила внешностью вне сцены
Также Politeka сообщала, что Кароль покрасовалась перед украинцами и раскрыла, почему верит в победу
А еще Politeka писала, что Кароль разлеглась на сцене в роскошном платье, но озадачила украинцев