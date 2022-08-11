Тина Кароль, которая выехала из страны и помогает украинцам, решила рассказать о талантах молодого коллеги, с которым работает сейчас.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно путешествует заграницей, рассказывает о благотворительных концертах и уже открыла своей фонд помощи. Также исполнительница начала помогать молодым артистам в рамках новой инициативы.

Кароль рассказала в этот раз в интервью телеканалу, как начала продвижение музыкальной карьеры хореографа «Танцев со звездами» Димы Жука в рамках проекта «Молодая кровь». Певица заявила, что сейчас украинские песни хочется слушать, развивать и продвигать.

Поэтому она хочет помочь артистам выйти на сцену в новых образах:

Утины спросили, когда она разглядела талант Дмитрия, на что она сразу ответила: «Еще до войны он показывал мне свои тексты, эти песни. Они такие танцевальные. Я говорю: имеешь талант, развиваешься. И он делает все лучше, вы услышите эти песни уже скоро» - говорит Тина.

А недавно в Казахстане прошло масштабное шоу "Voice of Peace", которое было названо самым ярким музыкальным событием этого лета. Тина Кароль запомнилась многим не только благодаря выступлению, но и своему образу.

Напомним, Кароль в домашнем виде и без косметики изумила внешностью вне сцены

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