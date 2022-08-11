Как сообщает Politeka.net, украинская певица и ведущая Оля Цибульская активно ведет свой блог, рассказывает о повседневных делах, часто показывает своего сына и делиться новостями со своей работы. В этот раз она решила рассказать на своей странице в Инстаграм, что ее начало бесить, а совсем не успокаивать.
"Хотела поделится собственным наблюдением. Да, я знаю, что многим сейчас не просто эмоционально, но лично меня посты и сториз на тему: "Держимся, все будет нормально", на данном этапе они меня немного бесят", - призналась Оля Цибульская.
По ее словам, заверения и слова лично ей совершенно не помогают. Единственное, что способно хоть немного ей помочь - это какое-то занятие.
"Я реально чувствую себя эмоционально лучше, когда загружаю себя делами. Пусть простыми и банальными. Но пока я ими занята, то мозги и психика перестают верещать SOS. Тогда усиливается вера, что все будет хорошо", - пояснила Оля Цибульская.
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Стоит отметить, что Оля Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место на некоторое время. Совсем недавно она вернулась в Киев. Сейчас певица занимается волонтерской деятельностью.
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.