Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как наслаждается отдыхом в Турции, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница "Холостяка" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта женилась и воспитывает сына Льва, который появился в прошлом году. А сейчас Квиткова улетела на отдых в Турцию, откуда поделилась новыми фото в своем блоге.

"Турция 2022 года.

на моем теле два патриотических татуировки, а платье – украинская вышиванка.

там, где встречаются два мира. я улыбаюсь, получая вопрос: откуда платье?", - написала Даша.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо отдыхает, пока в Украине продолжается война?", "расскажите о публике, пожалуйста) шарахаются ли вас русские, слыша укр язык? Узнают ли вас наши соседи? Подходят ли с вопросами?) или меняют взглядами?) Спасибо, если денитесь размышлениями)", "Такие красивые пальцы на ногах ", "Даша, последняя фраза, ты как всегда на высоте".

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