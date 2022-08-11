Победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный засветился вместе с Максом Тарапатой, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный бизнесмен, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но сразу после съемок он бросил певицу. Теперь Задворный довольно успешный блогер и активно ведет страничку в Инстаграм.

А в этот раз Андрей решил загадать загадку фанатам.

"С чьего окна я это снимаю? Тут есть внимательные люди", - написал Андрей.

"Маска Тарапаты?", - спросил фанат.

"У Макса начинается очень интересный период в жизни, скоро он поделится новостями, которые шокируют многих", - написал в ответ Задворный.

Также звезда показал Макса, который сел к нему авто и подшутил над Андреем, чтобы он довез до вокзала.

Фанаты же сразу заподозрили, что Тарапата женится и это и есть главная новость, которую скрывает Андрей.

"Женился или что", "Он женится", - написали фаны.

"Ох, сколько интересных новостей нас ждет", - продолжил интриговать Андрей.

Напомним, победитель "Холостячки" с Огневич Задворный впечатлил видом в спортзале

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