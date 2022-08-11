Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный бизнесмен, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но сразу после съемок он бросил певицу. Теперь Задворный довольно успешный блогер и активно ведет страничку в Инстаграм.
А в этот раз Андрей решил загадать загадку фанатам.
"С чьего окна я это снимаю? Тут есть внимательные люди", - написал Андрей.
"Маска Тарапаты?", - спросил фанат.
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"У Макса начинается очень интересный период в жизни, скоро он поделится новостями, которые шокируют многих", - написал в ответ Задворный.
Также звезда показал Макса, который сел к нему авто и подшутил над Андреем, чтобы он довез до вокзала.
Фанаты же сразу заподозрили, что Тарапата женится и это и есть главная новость, которую скрывает Андрей.
"Женился или что", "Он женится", - написали фаны.
"Ох, сколько интересных новостей нас ждет", - продолжил интриговать Андрей.
Напомним, победитель "Холостячки" с Огневич Задворный впечатлил видом в спортзале
А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный, который бросил Злату Огневич, рассказал о своих желаниях
Также Politeka писала, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному