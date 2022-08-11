Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы". Звезда с первого дня войны отправился в военкомат, где его отправили ездить по городам и поддерживать боевой дух украинцев. Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным, а в этот раз поделился кадрами из выступления в Мадриде, Испания.

"Мадрид, благодарим вас! Вы крутые! Большая честь было видеть в зале наших бойцов, проходящих реабилитацию в Испании. Выздоравливайте побыстрее, ребята!", - написал Вакарчук.

Фанаты, включая Машу Ефросинину, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающий концерт", "Когда в Стамбул? Ждем вас", "Спасибо, Безграничное ужвание к вам", "Вы собираетесь посетить Лондон. Здесь поют ваши песни на ходах и протестах", "Планируете ли выступление в Стокгольме? Видела анонс о Хельсинки и надеюсь, что и сюда заедете", "приезжайте в Казахстан, мечта побывать на Вашем концерте", "Спасибо за визит!!! Да за то, что вы делаете для Украины и украинцев!".

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