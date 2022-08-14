Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно разошлась с Владимиром Дантесом, а в это время их лучшие друзья Миша и Даша Кацурины тоже подали на развод. Позже стало известно, что Надя и Миша вместе. А теперь Дорофеева поделилась кадрами, где позировала вместе с новым кавалером. Как оказалось, это пес Патрон, кадры с которым певица опубликовала в своем ТикТок.
"Раскрыла секрет", - написала Надя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Интересно, кем теперь стал Миша", "Мне все таки кажется, что Кацурин не в курсе", "И какой любовник я должен сказать… Ничего против Миши, мы его тоже безумно любим (ждем новых фото с ним), "Я одна ждала фотки с Кацуриным?", "Он тебя так ждал", "Наконец-то Патрон совершил мечту лизнуть Дорофееву", "Надя как Миша? Наверное сильно расстроился что потерял такой бриллиант как ты", "Кацурин наверняка тихо плачет в сторонке", "Теперь ждём новые фотки с Мишей".
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