Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Знаменитость женат на актрисе Снежане, с которой познакомился в театре. Теперь она является продюсером Сергея и организовывает все для него. Звездная пара воспитывает троих детей. Елисея и Веселину Снежана родила от Бабкина, а старший сын Артур появился у жены музыканта от прошлых отношений. После начала войны семейная чета выехала из Украины вместе с детьми. Снежана призналась, что Сергея выпустили, ведь он отец троих несовершеннолетних детей, а также перенес тяжелую операцию на глазах.

Не забывает жена Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Снежана поделась сторис, где была до стрижки и после, показав результат.

"Как же повезло Дюссельдорфу, повезло, потому что у них есть наша Юля", -сказала Снежана.

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