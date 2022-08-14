Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кароль поделилась ярким фото, где она выступала на сцене. Звезда для концерта надела блестящее платье, которое плавно переходило из синего в желтый цвет.
Стоит отметить, Тина Кароль была замужем за Евгением Огиром - известным украинским продюсером. Пара пробыла в браке с 2008 по 2013 год. 28 апреля 2013 года Евгений умер и Кароль овдовела. У пары остался сын Вениамин. А сегодня, 14 августа, день рождения Евгения. Фан-страничка Кароль не прошла мимо этого события и опубликовала несколько снимков звездной пары.
"С Днем Рождения, Евгений!
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Мы помним", - написано было под публикацией.
Фанаты, включая саму Тину Кароль, поставили тысячи лайков под публикацией.
Напомним, Кароль тронула украинцев невероятной помощью для семьи мариупольцев
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