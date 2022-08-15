Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Пара некоторое время встречалась, но в итоге рассталась. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда поделился фото из Калифорнии.

"Представьте, что вы только что прочли огромный пост… в котором, если задавались, то нашли ответы на все вопросы… а затем последнюю строчку: поэтому некоторое время буду в Калифорнии. не проклинайте, все возвращается", - написал Эллерт.

"Сань отдыхай, набирайся сил, не отказывай себе в удовлетворении. И возвращайся, слышишь возвращайся, когда кончится война! Не переживай наши настоящие МУЖЧИНЫ защитят нашу страну, прекрасно защищают твой родной Донбасс, хотя сами из центральной, западной или южной части страны! Они тоже устали, но они защищают нашу страну! Ты возвращайся, и посмотри в глаза тем Мужчинам. И обязательно хотя бы поблагодари!", "Жестокий пост, когда парни на передовой", "Просто интересно, как вы выехали? Вопрос чисто риторический(", "Ссыкун, отписка".

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