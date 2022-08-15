Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, рассталась с главным героем после года отношений и совместной жизни. Более того, Анна не стала раскрывать точные причины и предпочла избежать обсуждений данной темы.

Сейчас она старается рассказывать о самых разнях мелочах в своей жизни, но не говорит о том, что происходит в личных отношениях .

«Как вы ухаживаете за состоянием своих волос и кожи?» - спросила Анна у поклонников. После она назвала свой секрет ухода за кожей – коллаген.

«Я к своему рациону добавила комплекс витамин для улучшения состояния волос и кожи: д3, омега-3, коллаген. Сейчас очень важно заботиться о себе как внешне, так и внутри. С годами мы все больше теряем наш коллаген, поэтому очень важно пополнять его запасы для предупреждения появления преждевременных морщин, для красивой кожи и волос, здоровых мышц и суставов» - высказывается Анна.

На отдехе Анна удивляла образами, показывала живописные месте и интриговала личными моментами.

В этот раз Богдан похвасталась, что наконец-то вернулась домой и показала, как сейчас изменилась. С новой стрижкей Богдан всегда удается привлечь внимание.

"Наконец-то домой. Счастлива быть в Украине" - поделилась Анна.

Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой

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