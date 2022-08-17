Звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала, как тренируется на паркете со своими партнерами, впечатлив движениями.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и главный хореограф проекта "Танці з зірками". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационніми войсками. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Алена поделилась кадрами, где танцевала с партнерами.

"Давно мы не выступали в составе Geomethree", - написала Шоптенко.

"С особенным волнением готовимся к концерту ко дню Независимости", - продолжила Алена.

"Очень соскучилась", - написала на втором сторис Шоптенко, где ее подняли в воздух партнеры.

Как можно увидеть на кадрах, Алена вместе с партнерами репетировали новый танец, который планируют показать уже совсем скоро - 24 августа.

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