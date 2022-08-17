Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и главный хореограф проекта "Танці з зірками". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационніми войсками. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Алена поделилась кадрами, где танцевала с партнерами.
"Давно мы не выступали в составе Geomethree", - написала Шоптенко.
"С особенным волнением готовимся к концерту ко дню Независимости", - продолжила Алена.
"Очень соскучилась", - написала на втором сторис Шоптенко, где ее подняли в воздух партнеры.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
Олег Скрипка оказался на волосок от смерти: музыканта спасли какие-то 10 минут
"Холостяк" Заливако обратился с неожиданным призывом, просит о помощи: "Хочу обратиться последний раз..."
"Бабки решают все": солистку KAZKA Зарицкую после очередного концерта разнесли по полной
Как можно увидеть на кадрах, Алена вместе с партнерами репетировали новый танец, который планируют показать уже совсем скоро - 24 августа.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала, что помогло ей прийти в себя за границей
А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вернулась к любимому делу и объединила украинцев
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" вышла на связь и обратилась к украинцам