Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении". А несколько лет назад Огневич пошла на шоу "Маска", где победила в образе Солнца. А уже в прошлом году Злата отправилась на проект "Холостячка" в надежде найти свою любовь. Но победитель проекта Андрей Задворный бросил певицу сразу после окончания съемок. И после проекта начали ходить слухи, что Злата теперь вместе с финалистом проекта Максимом Тарапатой.

А недавно Задворный засветился с Максом и намекнул, что у того есть очень важные новости для всех.

"У Макса начинается очень интересный период в жизни, скоро он поделится новостями, которые шокируют многих", - написал в ответ Задворный.

Фанаты сразу предположили, что Макс женится.

Теперь же Злата появилась в компании Тарапаты.

"Хеллоу, эврибади. "Холостячка возвращаться" или ваши варианты. А я кое-что знаю, но пока буду молчать", - написала Огневич, опубликовав сразу четыре селфи с Максимом.

Напомним, экс-кавалер Огневич из "Холостячки" Тарапата рассказал, как будет жить дальше

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