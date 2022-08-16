Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и первая "Холостячка" Украины. На проекте победил Александр Эллерт, с которым актриса некоторое время встречалась после проекта. Но пара постоянно сходилась и расходилась. А после начала войны стало известно, что Эллерт помог Мишиной и они провели время вместе в Буковеле. После этого появилась новая волна слухов о том, что Ксения вместе с Эллертом. А в этот раз Мишина решила расставить все точки над "и", ответит на вопрос фаната.

"Вы в отношениях с Сашей", - написал вопрос фанат.

"Так, завалили. Мне кажется и так всем уже все понятно... Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем", - написала Мишина.

Почему Ксения довольно резко ответила на этот вопрос - неизвестно. Но Александр буквально на днях объявил, что уехал из Украины и сейчас находится в Калифорнии, США.

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