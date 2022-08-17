Молодая жена Виктора Павлика похвасталась редким летним образом этого сезона и показала свою фигуру вблизи перед зеркалом.

Как сообщает Politeka.net, молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно ведет социальные сети и нередко рассказывает о себе и своих успехах в сети. Она открыла свой бренд детской одежды и теперь делает акценты на новых фото именно на этом.

Однако также Катерина любит похвастаться и исвоими образами. Девушка всегда была от природы худой и после рождения ребенка быстро пришла в форму. Тем не менее, открытые наряды и дерзкие образы она не любит.

Поэтому обычно девушка хвастается сдержанными нарядами, платьями миди-длины и пастельными оттенками нарядов. В этот раз в виде исключения Катерина показала летний образ для пляжа: "Впервые в купальнике этим летом".

Напомним, Екатерина Репяхова была фанаткой Виктора Павлика задолго до из знакомства - она часто посещала его концерты и знала многие песни наизусть. Как оказалось одна из песен артиста помогла ей в подростковые годы.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.