Певица Оля Полякова показала младшую дочь Алису, которой сейчас 10 лет, которая занималась сбором конструктора.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У знаменитости есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже стала настоящей звездой блогеркой, а также недавно собрала панк-рок группу и дала несколько концертов. Маша даже выступила на благотворительном концерте в Италии, где собирали деньги в поддержку Украины. А младшая Алиса редко появляется на публике. Чаще всего можно увидеть девочку во время отпуска со звездной мамой или на семейных праздниках. А в этот раз Оля опубликовала несколько сторис, где показала подросшую дочь.

На кадрах Алиса собирала динозавра из конструктора.

"Сейчас еще приделаем ногу. Алиса, ты молодец большая, я очень тобой горжусь. Валерчик, ты сила", - сказала Оля в видео.

А на следующем сторис Алиса уже показывала собранного динозавра.

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