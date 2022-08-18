Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У знаменитости есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже стала настоящей звездой блогеркой, а также недавно собрала панк-рок группу и дала несколько концертов. Маша даже выступила на благотворительном концерте в Италии, где собирали деньги в поддержку Украины. А младшая Алиса редко появляется на публике. Чаще всего можно увидеть девочку во время отпуска со звездной мамой или на семейных праздниках. А в этот раз Оля опубликовала несколько сторис, где показала подросшую дочь.
На кадрах Алиса собирала динозавра из конструктора.
"Сейчас еще приделаем ногу. Алиса, ты молодец большая, я очень тобой горжусь. Валерчик, ты сила", - сказала Оля в видео.
А на следующем сторис Алиса уже показывала собранного динозавра.
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