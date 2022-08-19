Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о фонде помощи пострадавшим женщинам, которые пережили не только оккупацию.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая занимается специальным проектом помощи пострадавшим женщинам во время войны. Артистка рассказала подробности последних дней работы.

«Я много думаю над тем, как показать вам результат расходов ваших пожертвований так, чтобы вы почувствовали то же, что испытывают те, кто, скажем, жертвует на байрактар, потом видит его приобретенным:))

Да, masha.foundation не покупает байрактары. Мы возрождаем женщин и детей, наиболее пострадавших от войны. И я все же попытаюсь доказать вам, что ваши донаты помогают тоже очень важному делу» - делится Ефросинина.

Она рассказала, как в одном из реабилитационных лагерей #Несокрушимая Мама она встретила своих коллег и помощниц, они вместе делали свечи. Плели и разговаривали.

«Я узнаю, что женщины научились готовить на кострах, очищать воду из луж и стирать омылкой размером с черешню, живя в сырых погребах. Слушаю, как ребенок молча смотрел, по приказу орка, на то, как пытают ее отца, и потом у него поседели волосы, а наши психологи до сих пор не могут пробить стену молчания этого ребенка, глаза которого превратились в глаза пожилого человека» признается Мария.

Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.