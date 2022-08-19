Как пишет Politeka.net, жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина воспитывает троих сыновей. Супруги не выехали за пределы Украины, как многодетная семья, а остались в нашей стране и занимаются волонтерством. Ранее Кристина Решетник писала, что ее дети находятся в Ивано-Франковске, а они с супругом их навещают. Теперь же вся семья воссоединилась в Киеве.

У себя в Инстаграм жена Григория Решетника подняла тему языка и объяснила, почему переход на государственный язык важен, особенно во время войны.

«Во время войны это требует дополнительных усилий. Улыбаться и находить в себе силы и энергию, делать все, чтобы они улыбались. А еще говорить многое на те темы, на которые никогда не говорили. Вот Иван меня вчера на прогулке спросил: «Мам, а как я могу заниматься с тренером, если он говорит по-русски?». И это говорит ребенок, который год назад почти постоянно говорил рос, потому что окружение в садике было преимущественно русскоязычным, мультики часто тоже. И хотя дома мы разговаривали исключительно на родном украинском языке, реальность была другой. Я Ивану и Димуле постоянно сейчас повторяю, что нет другого выхода, чем научить окружающих – друзей – хорошему нашему украинскому языку», - написала женщина.

Кристина Решетник привела в пример подругу, которая выехала с семьей за границу. Чтобы их не отождествляли с русскими, всей семьей перешли на украинский, а выходя на улицу, вешают на себя украинский символы.

«Сознание не только взрослых, сознание детей сильно изменилось! Пора переходить всем на украинский, знать его. Я без претензий, к тем, кто на ней никогда не разговаривал. Но, живя в Украине, тем более в тех условиях, которые произошли сейчас, каждый уважающий себя гражданин нашего государства просто должен знать родную соловину 😍 не просто знать, а еще и пытаться ею общаться», - отметила жена Гриши Решетника.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

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