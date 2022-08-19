Кристина Горняк отметила, что действительно в последнее время на душе у нее совсем плохо, а настроение постоянно скачет, как погода "туда-сюда".

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, сейчас отдыхает в Европе. Многие пользователи сети заметили, что в последнее время она выглядит грустно, а ее глаза "утратили блеск". На своей странице в Инстаграм-сториз она честно рассказала, что с ней происходит.

Кристина Горняк отметила, что действительно в последнее время на душе у нее совсем плохо, а настроение постоянно скачет, как погода "туда-сюда". Дело не в ее личной жизни, а в войне, которую начала россия на территории Украины. Также она поблагодарила за переживания и вопросы о ее состоянии.

"Просто проклятая война... силы забирает каждый день. Я пытаюсь держаться, но мне это сложно, очень сложно... Да, мои глаза сейчас не горят, как обычно, но дайте время, будут такие огни... ух", - рассказала жена ведущего Владимира Остапчука.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

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