Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист. Звезда пошел на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Главная героиня выбрала победителем Эллерта и пара после проекта некоторое время встречалась. Но в конечном итоге Ксения и Александр разошлись. А после начала войны они снова оказались вместе, но в этот раз в Буковеле. Эллерт помог Мишиной после начала полномасштабного вторжения. А недавно стало известно, что Эллерт сбежал в Калифорнию, США. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Себеобразность. Это что? Наши привычки, внутренние правила, взгляды на ситуации, позиция в разных моментах, реакция на что-то? Ну, возможно, но где мы об этом узнали, почему мы решили, что это наше и оно отзывается… Так может мы где-то увидели, сделали, или кто-то сказал, подсказал, а мы уже пропустили через себя, обдумали, отбросили ненужное, вычленили сок и выдаем по своему мнению, правило. Выходит мы просто фильтр

И если мы все же собирательный образ, то внимательнее относитесь к своему себеподобию, собирайте более тщательно то, что в перспективе, может стать вашими правилами", - написал Александр.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Понимаю, что это табу, но вы оба с Ксю философы", "Красавчик", "Огонь".

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт после травли признался, был ли в теробороне

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина после бегства Эллерта в США честно ответила, состоит ли с ним в отношениях

Также Politeka писала, что Эллерт решил хайпануть на теме выезда за границу во время войны



