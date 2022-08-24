Как пишет Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте вокалистки и героини второго сезона "Холостячки" Златы Огневич появился фрагмент видео, на котором она чуственно поет перед ведущим Григорием Решетником.

«Какой подарок я как музыкант могу сделать своей стране на день рождения? 🇺🇦🕊️ Это песня в которой я признаюсь ей в любви.🥺❤️ Украина родная, ты воспитала лучших людей мира, которые в самые тяжелые времена зашились с тобой. 💙💛 Я хочу, чтобы скорее наступил мир. 🙏🙌 Чтобы каждый вернулся домой, дети пошли в сады и школы, а мы продолжили строить свободную и сильную Украину. 🏠🍃», - написала певица.

Украинцы по достоинству оценили новое творение Златы Огневич в комментариях.

«Вы Злато, золотой голос нашей Украины, символ и Вера в нашу Победу»,

«Злате надо молитвы петь. Просто слезы подходят. Соловьиный голосочек»,

«Трогательно и мило!

Так душа твоя поёт…

И напомнить не забыла,

Где она в тебе живёт»,

«Мурашки по телу, обожаю эту песню»,

«Один из лучших подарков, для нашей Страны, подаривший нам Вселенную, это вы Злата и те Невероятные Люди, которые делают для Украины так много, сейчас», - пишут в сети.

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании украинских красавцев похвасталась достижением

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