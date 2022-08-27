В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поздравить украинцев с Днем авиации Украины, который отмечают 27 августа. Саливанчук разместила впечатляющее видео героев, защищающих небо над Украиной.

"Все авиаторы нашей страны – несомненно герои. Каждый день они поднимаются на тысячи километров, чтобы защищать наше небо от нашествия врага. Каждый из нас должен быть благодарен нашим защитникам за то, что они достойно защищают нашу страну от оккупантов, как на земле, так и в воздухе. От всего сердца желаю каждому легких взлетов и мягкой посадки. Но помните, мы ждем вас на родной, свободной земле", - подчеркнула Анна.

Ранее Саливанчук рассказала, что с начала полномасштабного вторжения она занимается волонтерством и помощью на информационном фронте.

"Кроме того, что я женщина, я еще и мама. Поэтому сейчас главная моя миссия – быть рядом со своими детьми, оберегать их и дарить им свою любовь. В моих силах сделать все возможное, чтобы мои детки всегда улыбались, были счастливы и никогда не знали слово "война", - рассказала аткриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.