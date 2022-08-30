Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский шоумен. Звезда решил пойти на проект "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Александру удалось победить на шоу, но построить долгие и крепкие отношения паре не удалось. А после начала войны стало известно, что Эллерт вместе с Мишиной проводил время на Буковеле. После чего Александр решил уехать в Калифорнию, США. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил показать, как его критикуют из-за того, что он покинул Украину.
"Окопы копать это тот же спорт и всем полезно", - написал один фанат.
"Пусть идет детей защищает в Украине для которых как ты сказала, я ширпотреб продаю", - написал еще одна фанатка.
После этого Эллерт решил сгладить конфликт и даже предложил бесплатную рекламу в своем Инстаграме для хейтерки. Но она отказалась от подобного и сказала, что помощь нужна армии, а не ей.
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