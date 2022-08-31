Кристина Решетник напомнила, что их семья никуда не убежала, не уехала и постоянно живет "в напряжении" в Украине – поэтому не нужно упрекать за улыбки детей Решетников на фото.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Григория Решетника - Кристина Решетник с детьми провела день у бассейна и показала радостные фото с малышами, из-за чего ей упрекнули в том, что не время демонстрировать беззаботные будни, когда в стране идет война.

На своей странице в Инстаграм она резко ответила всем хейтерам.

"Конечно, для некоторых моих подписчиков было бы лучше, чтобы на моих видео/фото мои дети плакали, не смеялись, а страдали. Я, как мама, стараюсь, чтобы мои дети улыбались и жили полноценной жизнью – насколько это возможно во время войны, и учитывая, что они живут под сиренами и бомбами от 24 февраля", - заявила Кристина Решетник.

Она напомнила, что их семья никуда не убежала, не уехала и постоянно живет "в напряжении" в Украине – поэтому не нужно упрекать за улыбки детей Решетников на фото. Кристина отметила, что здесь уже все это переходит грани разумного.

"Я понимаю, что пишут всевозможные... те, у кого ноль фото, русские флаги в профиле, явно не проукраинские настроения! Особенно они активизируются после моих публикаций, что наши ВСУ – лучшие и мы уверенно идем к победе!!! И как бы ни хотелось столкнуть нас лбами, не получится! Украинцы сильны и непобедимы! Доказано ВСУ", - заключила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

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