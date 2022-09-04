Как сообщает Politeka.net, Катерина Репяхова является молодой супругой певца Виктора Павлика, она активно ведет социальные сети, делится информацией о жизни и старается привлечь к себе внимание.

Недавно Репяхова вспомнила, какой была перед рождением сына Михаила, которому исполнился первый годик. По словам Катерины, она бвла значительно больше и даже оказалась несколько недовольна своей фигурой из-за лишнего веса.

Однако девушка быстро пришла в себя, подтянула формы и даже показала, как смогла измениться за короткое время. На новых кадрах Катерина повеселилась перед камерой.

Стоит также напомнить, Катя Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.