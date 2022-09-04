Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после начала войны, как и их лучшие друзья - Миша и Даша Кацурины, извеестные украинские рестораторы. После этого Надю заметили с Мишей на отдыхе в Испании и пара подтвердила, что теперь они вместе. Владимир же довольно часто проводит время с Дашей, но пока официально пара не подтвердила, что вместе. А в новой публикации Даша решила показать, чего лишился Миша и впечатлила Дантеса.

Звезда опубликовала фото, где была в фате, лифе и трусиках, которые приспустила, демонстрируя эффектные формы.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Дантеса, а также написали комментарии:

"Нормально вы пары разменяли ) Уникальная история, конечно. А вообще пофиг все это на самом деле. Главное расстаться между собой достойно, понять и принять, договориться о том как делить обязанности по воспитанию детей. Я рада, что ты справляешься. Роль жертвы это такое ) Слабое место", "Нет ничего самого постоянного, чем временное. Все будет супер", "Все что вы написали это правда. Именно так и нужно делать после развода или завершения отношений с парнем. Просто любите себя","Как такую можно было прогулять".

Напомним, громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы

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