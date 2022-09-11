Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, недавно артистка отправилась в Японию, где провела несколько важных встреч. Успела звезда также сняться для модного глянца сразу в нескольких дизайнерских нарядах.
«Трансцендентные полосы серого цвета играют вокруг тела и образуют силуэт, напоминающий зрителю подводный мир. Это наш способ показать, насколько глубок и запутан внутренний мир каждого человека» - сказано в подписи под новым кадром с Тиной.
Артистке удалось отличиться перед фанатами благодаря смелости образа:
«Внутренний мир станет простым и теплым, когда в нем найдется место для любви ❤️; ❤️С ума сойти как это фантастически красиво!; Тина Кароль наша волшебная украиночка 😍» - пишут в сети.
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Успевает Тина Кароль также пообщаться с фанатами не только на онлайн-встречах, но и при личных беседах. Милый кадр с самым маленьким волонтером сразу привлек внимание, а сам образ Тины понравился украинцам.
Артистка спокойно показывает себя без макияжа, нарядных образов и трендовых украшений, но при этом выглядит все так же привлекательно.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.