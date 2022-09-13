Так, на официальной странице «Голоса страны» в Insagram сообщили, что проект вернется в эфир на телеканале ТЕТ и будет помогать ВСУ. Так, отмечается, что в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая.

Итак, премьера состоится в эфире телеканала ТЕТ 2 октября в 21:00. Шоу будет идти каждое воскресенье.

«Пока известно, что слоган двенадцатого сезона трансформировался в мощный месседж «Так звучит самая певчая нация мира». Какие изменения еще претерпят 12 сезон вокального проекта, станет известно уже вскоре», - говорится в сообщении.

Напомним, 12-й сезон Голоса страны оборвался на 5-м выпуске в феврале этого года из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину. Тренерами были Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева. Ведущими – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Создатели проекта заверили, что в новых выпусках будет место как украинской классике, так и современным песням, написанным уже во время полномасштабной войны.

«Класс. Уже жду с нетерпением», «Ждем», «Ура, наконец», «Наконец-то это произошло», «Вот это новость», - обсуждают пользователи соцсетей возвращение «Голоса страны».

Напомним, ранее Настя Каменских сообщила, почему лицо Потапа, сейчас за границей, парализовало.

Также сообщалось, что Дорофеева после развода с Дантесом решила рассказать свои тайны.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-супруг Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.