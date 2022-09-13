Как сообщает Politeka.net, украинский певец Артем Пивоваров не смог сдержать эмоций в связи с освобождением его родного города Волчанск Харьковской области. В этом городе в оккупации все шесть месяцев прожила мама артиста и его родные. Свою реакцию музыкант опубликовал в Instagram.
Известный украинский певец Артем Пивоваров не мог не отреагировать на освобождение родного Волчанска. Так, исполнитель в соцсети показал фото с украинскими военными, которые стоят с национальным флагом на фоне горсовета Волчанска.
"Ребята, казаки, вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен", – написал под фото Артем Пивоваров.
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Ранее Артем Пивоваров в одном из интервью рассказал о маме, которая сейчас находится в оккупированном Волчанске. Музыкант признался, что очень переживает за нее, хоть они и каждый день на связи. Певец отметил, что у него с мамой очень сильная связь, это самый близкий и родной для него человек.
Исполнитель терпеливо ждал освобождения Волчанска, поскольку не мог забрать родных. Он каждый день читал новости и надеялся на деоккупацию.
Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.
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